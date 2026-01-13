Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Einbrüche und Unfall

Stadt- und Landkreis Heilbronn (ots)

Obersulm-Willsbach: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch

Nach einem Einbruch am Montagabend in ein Zweifamilienhaus in Obersulm-Willsbach sucht die Polizei nach Zeugen. Unbekannte hatten zwischen 18 Uhr und 18:15 Uhr ein zum Garten ausgerichtetes Fenster des Gebäudes in der Friedrichstraße aufgebrochen und sich darüber Zugang ins Innere verschafft. Der oder die Einbrecher durchwühlten die Erdgeschosswohnung, bevor sie unerkannt flüchteten. Der Schaden am Fenster beläuft sich ersten Schätzungen nach auf rund 500 Euro. Zum Diebesgut können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen, die am Montagabend rund um die Friedrichstraße verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 beim Polizeirevier Weinsberg zu melden.

Lauffen: Kassen in Hofladen ausgeräumt - Zeugen gesucht

Zwei unbekannte Personen brachen am frühen Montagmorgen die Kassen eines Hofladens in der Schillerstraße in Lauffen auf. Gegen 5 Uhr betraten die beiden mit Kapuzenpullovern unkenntlich gemachten Personen den Verkaufsstand und brachen die dort aufgestellten Kassen auf. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen rund um die Schillerstraße machen konnten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Lauffen, Telefonnummer 07133 2090, zu melden.

Erlenbach: Unfall mit hohem Sachschaden

Auf rund 35.000 Euro belaufen sich die Schäden nach einem Unfall am Montagmittag bei Erlenbach. Ein 35-Jähriger fuhr gegen 13 Uhr mit seinem Nissan auf der Landesstraße 1101 von Neckarsulm in Richtung Erlenbach, als er an der Kreuzung mit der Käppelesäckerstraße wohl eine rote Ampel übersah. Der Mann fuhr in den Kreuzungsbereich ein, wo er mit einem Audi eines 74-Jährigen kollidierte, der bei für ihn "grün" zeigender Ampel über die Kreuzung fuhr. Der Nissan wurde abgewiesen und schleuderte gegen einen Baum. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Fahrzeuginsassen blieben glücklicherweise unverletzt.

