POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Einbruch und Unfälle

Tauberbischofsheim: Unfall wegen Winterglätte

Am Montag gegen 9 Uhr kam es am Sonnenplatz in Tauberbischofsheim zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Ein 66-Jähriger geriet mit seinem Mercedes auf der winterglatten Fahrbahn ins Schleudern und kollidierte mit einem entgegenkommenden BMW. Verletzt wurde beim Unfall niemand. An den Fahrzeugen entstanden Schäden in Höhe von etwa 17.000 Euro.

Bad Mergentheim: Unfallflucht nach Kollision- Fahrer alkoholisiert

Am Montag kam es kurz nach 10 Uhr im Bereich der Kreuzung Alemannenweg / Würzburger Straße in Bad Mergentheim zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Eine 23-Jährige befuhr mit ihrem Opel den Alemannenweg in Richtung der Würzburger Straße und hielt dort verkehrsbedingt an einer Ampel. Ein aus der Würzburger Straße kommender BMW bog nach rechts in den Alemannenweg ein und geriet dabei zu weit nach links. In der Folge streifte das Fahrzeug das Heck des wartenden Pkw. Der Unfallverursacher beschleunigte anschließend stark und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. An beiden Fahrzeugen entstanden Schäden in Höhe von rund 5.000 Euro. Im Rahmen der Fahndung konnte der flüchtige Pkw festgestellt werden. Der Fahrzeugführer wurde kurze Zeit später angetroffen. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Daraufhin wurde der Führerschein beschlagnahmt und eine Blutentnahme angeordnet. Den Fahrer erwartet nun Strafanzeigen unter anderem wegen einer Unfallflucht und Trunkenheit im Verkehr.

Bad Mergentheim - Löffelstelzen: Einbruch - Tatverdächtige ermittelt

Am Montag kam es im Zeitraum zwischen 10 Uhr und 11 Uhr zu einem Wohnungseinbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Türkelstraße in Löffelstelzen. Ein Bewohner stellte am frühen Nachmittag fest, dass die Wohnungstür eines Mitbewohners aufgebrochen war, nachdem er in der Nacht einen Knall gehört hatte. Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich schnell Hinweise darauf, dass der Täterkreis aus dem unmittelbaren Wohnumfeld stammen könnte. Durch kriminaltechnische Maßnahmen konnten entsprechende Spuren im Haus gesichert werden, die letztlich zu einer dringend tatverdächtigen Person führten. Die 37-Jährige wurde kurze Zeit später angetroffen und räumte nach anfänglichem Leugnen ein, die Wohnungstüre aufgehebelt zu haben. Den entwendeten Schmuck gab sie anschließend zurück. Nach Beendigung der strafprozessualen Maßnahmen wurde die 37-Jährige wieder auf freien Fuß entlassen.

