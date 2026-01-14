POL-HN: Hohenlohekreis - Vollbrand einer Scheune
Pfedelbach (ots)
Im Ortsteil Baierbach geriet in der Nacht auf Mittwoch gegen 03:00 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache eine Scheune in Vollbrand. Personen wurden nicht verletzt. In der Scheune befanden sich hochwertiges Werk-zeug sowie Dreh- und Fräsmaschinen. Der Schaden wird auf 250.000 - 300.000 EUR geschätzt. Das angrenzende Wohnhaus wurde nicht in Mitleidenschaft gezogen.
