PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis - Vollbrand einer Scheune

Pfedelbach (ots)

Im Ortsteil Baierbach geriet in der Nacht auf Mittwoch gegen 03:00 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache eine Scheune in Vollbrand. Personen wurden nicht verletzt. In der Scheune befanden sich hochwertiges Werk-zeug sowie Dreh- und Fräsmaschinen. Der Schaden wird auf 250.000 - 300.000 EUR geschätzt. Das angrenzende Wohnhaus wurde nicht in Mitleidenschaft gezogen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: 07131 104-3333
E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Alle Meldungen Alle
  • 13.01.2026 – 17:02

    POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Vermisstensuche

    Neckar-Odenwald-Kreis: (ots) - Mosbach/Eberbach: Vermisstensuche nach 65-jähriger Frau Seit Montag, dem 12.01.2026, wird eine 65-jährige Frau aus dem Raum Eberbach vermisst. Zuletzt hielt sie sich im Kreiskrankenhaus in Mosbach auf. Derzeit kann eine hilflose Lage nicht ausgeschlossen werden. Die Vermisste ist etwa 172 Zentimeter groß und von schlanker Statur. Vermutlich trägt sie einen schwarzen Wollmantel, einen ...

    mehr
  • 13.01.2026 – 11:37

    POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Einbrüche und Unfall

    Stadt- und Landkreis Heilbronn (ots) - Obersulm-Willsbach: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch Nach einem Einbruch am Montagabend in ein Zweifamilienhaus in Obersulm-Willsbach sucht die Polizei nach Zeugen. Unbekannte hatten zwischen 18 Uhr und 18:15 Uhr ein zum Garten ausgerichtetes Fenster des Gebäudes in der Friedrichstraße aufgebrochen und sich darüber Zugang ins Innere verschafft. Der oder die Einbrecher ...

    mehr
  • 13.01.2026 – 11:28

    POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Einbruch und Unfälle

    Heilbronn (ots) - Tauberbischofsheim: Unfall wegen Winterglätte Am Montag gegen 9 Uhr kam es am Sonnenplatz in Tauberbischofsheim zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Ein 66-Jähriger geriet mit seinem Mercedes auf der winterglatten Fahrbahn ins Schleudern und kollidierte mit einem entgegenkommenden BMW. Verletzt wurde beim Unfall niemand. An den Fahrzeugen entstanden Schäden in Höhe von etwa 17.000 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren