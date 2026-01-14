POL-HN: Hohenlohekreis - Vollbrand einer Scheune

Heilbronn (ots) - Tauberbischofsheim: Unfall wegen Winterglätte Am Montag gegen 9 Uhr kam es am Sonnenplatz in Tauberbischofsheim zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Ein 66-Jähriger geriet mit seinem Mercedes auf der winterglatten Fahrbahn ins Schleudern und kollidierte mit einem entgegenkommenden BMW. Verletzt wurde beim Unfall niemand. An den Fahrzeugen entstanden Schäden in Höhe von etwa 17.000 ...

