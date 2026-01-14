PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Unfall

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Mosbach: Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Am Dienstagmorgen kam es in der Neckarburkener Straße in Mosbach zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin schwer verletzt wurde. Ein 67-jähriger Pkw-Lenker befuhr gegen 8:30 Uhr die Neckarburkener Straße in Fahrtrichtung Bundesstraße 27. Nach bisherigen Erkenntnissen lief kurz von der Kirche eine 59-jährige Frau plötzlich auf die Straße und wurde vom Pkw erfasst. Die Fußgängerin wurde durch die Wucht des Aufpralls schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Opel des 67-Jährigen entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: HEILBRONN.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

