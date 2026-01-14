PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Bruchsal/ St. Leon-Rot
Rauenberg - Raser auf der Autobahn gefährdet mehrere Verkehrsteilnehmer - Zeugenaufruf

Heilbronn (ots)

Ein junger Motorradfahrer fuhr am Dienstagnachmittag mit wohl teilweise über 200 km/h auf der Bundesautobahn 5 in Fahrtrichtung Frankfurt am Main und gefährdete hierbei offenbar mehrere Verkehrsteilnehmer. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Nach derzeitigen Erkenntnissen überholte der Tatverdächtige mit seinem Motorrad der Marke "Piaggio" gegen 16:10 Uhr auf der A5 einen Streifenwagen auf Höhe der Tank- und Rastanlage Bruchsal. Im weiteren Verlauf beobachteten die Beamten, wie der Fahrer zwei Fahrzeuge rechts überholte und hierfür zwischen den Pkws auf dem linken und mittleren Fahrstreifen fuhr. Dieses Fahrmanöver wiederholte der Zweirad-Lenker mehrfach, woraufhin die Streifenwagenbesatzung die Verfolgung mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn aufnahm. Der Motorradfahrer setzte seine Fahrt mit überhöhter Geschwindigkeit von teilweise über 200 km/h - phasenweise über den Standstreifen - fort. Mit diesem rücksichtlosen Fahrverhalten fuhr der Beschuldigte bis zum Autobahnkreuz Walldorf weiter und konnte dort über die Autobahnauffahrt der BAB 6 in Fahrtrichtung Heilbronn flüchten. Trotz umfassender Fahndungsmaßnahmen und unter Hinzuziehung weiterer Polizeistreifen der Polizeipräsidien Mannheim und Heilbronn konnte der Flüchtige nicht mehr festgestellt werden. Der Fahrer war überwiegend schwarz gekleidet, trug einen schwarzen Helm sowie weiße Turnschuhe. Die Kapuze seines weißen Pullovers ragte unter der schwarzen Jacke hervor. Das Piaggio-Motorrad war schwarz-rot lackiert. Die Verkehrspolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen und insbesondere Geschädigte, die durch das Fahrverhalten des jungen Mannes gefährdet wurden, sich unter 0721 944840 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Alle Meldungen Alle
  • 14.01.2026 – 11:48

    POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Unfall

    Neckar-Odenwald-Kreis (ots) - Mosbach: Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt Am Dienstagmorgen kam es in der Neckarburkener Straße in Mosbach zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin schwer verletzt wurde. Ein 67-jähriger Pkw-Lenker befuhr gegen 8:30 Uhr die Neckarburkener Straße in Fahrtrichtung Bundesstraße 27. Nach bisherigen Erkenntnissen lief kurz von der Kirche eine 59-jährige Frau ...

    mehr
  • 14.01.2026 – 11:35

    POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Jagdwilderei, Unfallflucht und Verkehrsunfall

    Main-Tauber-Kreis (ots) - Merchingen: Verdacht auf Jagdwilderei - Zeugen gesucht Am Samstag fand ein Jogger auf dem Skulpturenradweg zwischen der unteren Mühle und dem Skulpturengerüst bei Merchingen ein totes Reh. Das tote Tier wies laut dem zuständigen Jagdpächter neben dem geöffneten Bauchraum und Bissverletzungen auch Spuren eines Schusses am Hals auf. Der ...

    mehr
  • 14.01.2026 – 09:53

    POL-HN: Landkreis Heilbronn: Einbruch und Einsatz an Schule

    Landkreis Heilbronn (ots) - Flein: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Sportgaststätte Nach einem Einbruch in eine Sportgaststätte in Flein sucht die Polizei nach Zeugen. In der Nacht auf Dienstag schlugen Unbekannte eine Scheibe auf der Vorderseite des Sportheims in der Talheimer Straße ein, schafften es aber nur durch eine Schicht des doppeltverglasten Fensters. Der oder die Täter ließen sich von diesem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren