POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Unfälle

Freudenberg: Gefährliches Überholmanöver führt zu Verkehrsunfall

Am Mittwochnachmittag gegen 12:30 Uhr kam es auf der Landesstraße 2310 bei Freudenberg zu einem Verkehrsunfall infolge eines missglückten Überholmanövers. Ein 22-jähriger Fahrer eines Transporters fuhr auf der L 2310 in Richtung Freudenberg und setzte zum Überholen eines Mercedes sowie eines vorausfahrenden Lkw an. Während des Überholvorgangs näherte sich ihm ein entgegenkommender Renault. Zwar konnte der Sprinter den Mercedes noch überholen, musste jedoch anschließend hinter dem bislang unbekannten Lkw wieder einscheren. Dabei kam es zu einer Berührung zwischen dem rechten Heck des Transporters und der linken Fahrzeugfront des überholten Pkw. Der entgegenkommende Renault-Fahrer wich aus, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Hierbei verließ der Pkw die Fahrbahn nach rechts und fuhr die angrenzende Böschung hinauf. An allen beteiligten Fahrzeugen entstanden Schäden in Höhe von rund 15.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Niederstetten: Unfall auf der L1020

Am Mittwoch kam es auf der Landesstraße 1020 bei Wildentierbach zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Gegen 11:30 Uhr fuhr ein 21-Jähriger mit seinem Peugeot auf der Kreisstraße 2865 von Niederstetten in Richtung Wildentierbach. Beim Kreuzen der L 1020 übersah der Fahrer wohl eine 40-Jährige, die in ihrem VW aus Richtung Niederstetten kommend auf der Landesstraße fuhr. In der Folge kam es zu einer Kollision, bei der der Peugeot frontal in die Seite des VW fuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW um 180 Grad gedreht und ins Bankett geschleudert. Der 21-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und wurde durch Rettungskräfte versorgt. Die Fahrerin des zweiten Pkw sowie ihre Beifahrerin blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden wird nach ersten Schätzungen mit rund 29.000 Euro beziffert. Neben der Polizei war auch die Bundeswehrfeuerwehr mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften, sowie die Feuerwehr Niederstetten mit 6 Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften und drei Rettungswägen vor Ort.

Niederstetten-Markelsheim: Mit dem Auto gegen einen Bildstock gefahren

Am Mittwochmorgen, gegen 6 Uhr, kam es auf der Kreisstraße 2852 bei Markelsheim zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Ein 70-Jähriger fuhr mit seinem VW auf der K 2852 aus Richtung Rüsselhausen kommend in Richtung Markelsheim. In einer Linkskurve verlor der Mann aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw prallte am Scheitelpunkt der Kurve gegen einen Bildstock und kam anschließend mit ausgelösten Airbags auf dem Ortsverbindungsweg Markelsheim-Elpersheim zum Stehen. Der Fahrer sowie eine Beifahrerin blieben unverletzt. Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Durch den Aufprall wurde die Ölwanne des VW beschädigt, sodass Betriebsstoffe ausliefen, die von der Straßenmeisterei beseitigt werden mussten.

