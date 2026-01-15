Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Unfallflucht, Betrunkener ohne Fahrerlaubnis unterwegs und Unfälle

Heilbronn (ots)

Hardheim: Nach Unfall abgehauen - Zeugen gesucht

In der Erftalstraße in Bretzingen kam es am vergangenen Wochenende zu einer Unfallflucht. In der Zeit von Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, 8 Uhr, kam ein bislang unbekannter PKW-Fahrer nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte eine Gartenmauer. An der Unfallörtlichkeit konnte ein VW-Logo aufgefunden werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon 06281 9040, zu melden.

Buchen: Betrunken und ohne Führerschein unterwegs

Am Mittwochnachmittag wurde ein 66-Jähriger Autofahrer in der Schloßstraße in Buchen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich zunächst heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Im weiteren Verlauf der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Autofahrers fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,7 Promille. Der Mann musste die Beamten daraufhin in ein Krankenhaus begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Er muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Hüffenhardt: Schwerverletzte Autofahrerin

Am Mittwochabend kam eine Autofahrerin auf der Landesstraße 530 bei Siegelsbach mit ihrem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und verletzte sich schwer. Die 46-Jährige war gegen 19:20 Uhr mit ihrem Hyundai von Hüffenhardt kommend in Richtung Siegelsbach unterwegs, als sie vermutlich aufgrund ihrer Alkoholisierung die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor, von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Hyundai über die Straße abgewiesen und kam schließlich im Grünstreifen zum Stehen. Aufgrund der Schwere der Verletzungen, welche sich die Frau bei der Kollision zuzog, wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Alkoholbeeinflussung der 43-Jährigen, weshalb im Krankenhaus ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von über einem Promille, weshalb die Frau eine Blutprobe abgeben musste. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt Am PKW entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, den die Polizei mit rund 15.000 Euro beziffert. Der Fremdschaden wird auf circa 4.000 Euro geschätzt. Das Flurstück rund um den Baum wurde durch Motoröl stark verunreinigt, weshalb durch die Feuerwehr Teile des Erdreichs abgetragen werden musste.

Binau: Übermüdet von der Straße abgekommen

Ein 27-Jähriger Autofahrer kam am Mittwochnachmittag bei Binau mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab. Gegen 14 Uhr war der Mann auf der Bundesstraße 37 von Neckargerach in Richtung Binau unterwegs, als er, vermutlich aufgrund von Übermüdung, mit seinem Mercedes auf nahezu gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn abkam und zahlreiche Büsche und Sträucher im Böschungsbereich durchfuhr. Abschließend prallte der Mercedes gegen einen Baum und kam in der Böschung zum Stehen. Der Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu, konnte sein Auto aber selbstständig verlassen. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergab sich nicht nur der Verdacht der Übermüdung, sondern ebenfalls der Verdacht auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung des 27-Jährigen. Der Mann musste die Beamten daher in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben. Zudem wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Am PKW entstand ein Sachschaden den die Polizei mit rund 10.000 Euro beziffert. Der verursachte Fremdschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

