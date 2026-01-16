Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Sexueller Übergriff, Farbschmierereien und falsche Bankmitarbeiter - Wir suchen Zeugen!

Heilbronn (ots)

Heilbronn-Sontheim: Zeugen nach sexueller Belästigung gesucht Nachdem am Mittwochnachmittag eine Frau in Sontheim sexuell belästigt wurde, sucht die Polizei Zeugen. Gegen 14 Uhr war die 19-Jährige zu Fuß vom Jörg-Ratgeb-Platz in Richtung der Robert-Bosch-Straße unterwegs, als ihr ab dem Kreisverkehr auf Höhe der Max-Planck-Straße ein Unbekannter hinterherlief. Dieser soll die junge Frau im weiteren Verlauf zunächst auf anzügliche Weise angesprochen haben. Als die 19-Jährige nicht auf die Anmache reagierte und einfach weiterlief, überholte sie der Mann, stellte sich vor sie und zog ihr Oberteil nach unten. Hierbei berührte er ihre Brust. Daraufhin wich die Frau nach hinten aus und rannte schließlich in Richtung ihrer Arbeitsstelle davon. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: - Circa 50 bis 60 Jahre alt - Circa 1,80 Meter groß - Leicht übergewichtig - Leichter Oberlippenbart - Trug eine schwarze, breite Jacke - Hatte eine Bierflasche in der Hand Wer kann Angaben zu den Geschehnissen oder dem unbekannten Mann machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn.

Bad Rappenau: Mühltalhalle mit Farbe beschmiert - Zeugen gesucht In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag beschmierten Unbekannte die Mühltalhalle in Bad Rappenau mit Farbe. Zwischen 18 Uhr am Mittwoch und 7 Uhr am Donnerstagmorgen brachten der oder die Täter in roter und schwarzer Farbe politisch motivierte Parolen und Symbole an dem Gebäude in der Heinsheimer Straße an. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem oder den Tätern machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07264 95900 beim Polizeiposten Bad Rappenau zu melden.

Güglingen: Falscher Bankmitarbeiter und falscher Polizeibeamter betrügen Senior - Zeugen gesucht Am Dienstagnachmittag wurde ein Senior in Güglingen von einem falschen Bankmitarbeiter und einem falschen Polizeibeamten betrogen. Gegen 13 Uhr klingelte das Festnetztelefon des Mannes und es meldete sich ein Unbekannter der vorgab Mitarbeiter der Hausbank des Seniors zu sein. Weiter teilte der Anrufer mit, dass eine Abbuchung in Höhe von 4.000 Euro durch Amazon vom Konto des Seniors anstehen würde. Man habe nun bemerkt, dass diese Abbuchung fehlerhaft sei und wolle sich darum kümmern. Im weiteren Verlauf des Gesprächs erlangte der Anrufer durch geschickte Gesprächsführung die PIN-Nummern der Bankkarten des Opfers und dessen Frau. Gegen Ende des Gesprächs teilte der Betrüger mit, dass nun ein Beamter der Kriminalpolizei vorbeikommen würde, um die Bankkarten abzuholen. Noch während des Telefonats klingelte es an der Türe und besagter, angeblicher Polizeibeamter stand davor. Der zweite Betrüger betrat daraufhin das Haus, telefonierte kurz mit seinem Komplizen, gab das Telefon zurück an das Opfer und verließ das Haus. Hierbei nahm er, zunächst unbemerkt, die Bankkarten der beiden Senioren mit. Als das Fehlen auffiel kontaktierte der Mann umgehend seine Bank und ließ die Karten sperren. In der Zwischenzeit wurde allerding bereits ein mittlerer, vierstelliger Eurobetrag von den Konten der beiden Opfer abgehoben. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: - Circa 25 bis 30 Jahre alt - Circa 1,75 Meter groß - Dunkler Teint - Kurze, schwarze, lockige Haare - Kein Bart, keine Brille - Sprach akzentfrei Deutsch - Trug eine braune Stoffwinterjacke und eine braune Hose Wer hat am Dienstag zwischen 13 Uhr und 14 Uhr rund um den Lannenweg verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zu dem Abholer machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 104 4444 an die Kriminalpolizei Heilbronn.

