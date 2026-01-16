Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Unfälle

Heilbronn (ots)

Tauberbischofsheim: Auffahrunfall an Ampel

Am Donnerstag gegen 21 Uhr kam es in Tauberbischofsheim zu einem Verkehrsunfall in der Wertheimer Straße (L506) mit zwei beteiligten Pkw. Ein 32-jähriger in einem VW Golf befuhr die Landestraße 506 in Richtung Tauberbischofsheim Stadtmitte. Ein 29-jähriger fuhr mit seinem Renault Zoe direkt hinter dem VW. Aufgrund des Umschaltens der Ampel von Gelb auf Rot musste der Fahrer des VW abbremsen, der nachfolgende Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf. Der vorrausfahrende Fahrer wurde beim Unfall leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstanden Schäden in Höhe von insgesamt rund 11.500 Euro. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Tauberbischofsheim: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am Donnerstagmorgen kam es in Tauberbischofsheim an der Kreuzung der Bundesstraße 27 mit der Külsheimer Straße (L504) zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Gegen 7 Uhr fuhr ein 58-jähriger mit seinem Volvo die B 27 aus Richtung Königheim kommend und wollte nach links auf die Külsheimer Straße abbiegen. Dabei übersah er wohl einen 63-jährigen in seinem BMW der geradeaus auf der B 27 in Richtung Königheim fuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 80.000 Euro. Die Fahrbahn war während der Unfallaufnahme teilweise gesperrt.

Weikersheim: Auffahrunfall an Bahnschranke

Am Donnerstagnachmittag kam es gegen 17:30 Uhr auf der Landesstraße 2251 bei Elpersheim zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Ein 79-jähriger Skodafahrer übersah die vor ihm haltendende 27-jährige in ihrem VW, welche an der Bahnschranke aufgrund einer roten Ampel halten musste und fuhr dieser ungebremst auf. Der VW hatte aufgrund eines passierenden Zuges ordnungsgemäß an der Ampel angehalten. Die Fahrerin des haltenden Pkw sowie ihre Beifahrerin wurden leicht verletzt in ein nahe gelegenes Krankhaus gebracht. Der Fahrer des Skoda verzichtete auf eine medizinische Versorgung. An beiden Fahrzeugen entstanden Schäden in Höhe von insgesamt 17.000 Euro. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Niederstetten: Unfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag kam es in Niederstetten an der Kreuzung der Landesstraße 1020 mit der Bundesstraße 290 zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Ein 57-jähriger befuhr mit seinem VW Passat die L 1020 in absteigender Richtung und fuhr an der Kreuzung auf einen verkehrsbedingt haltenden VW Tiguan auf. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Passat aufgrund der tiefstehenden Sonne zu spät wahrgenommen. In der Folge kam es zur Kollision. Der Fahrer und die Beifahrerin des haltenden Pkw wurden dabei leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden in Höhe von rund 10.000 Euro. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften und der Rettungsdienst mit zwei Fahrzeugen vor Ort.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell