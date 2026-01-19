Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Zeugen nach Unfallflucht und möglicher Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Main-Tauber-Kreis (ots)

Wertheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro verursachte ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer am vergangenen Wochenende in Wertheim und flüchtete anschließend. Am Samstagnachmittag, gegen 14 Uhr, parkte eine 60-Jährige ihren Seat Ibiza auf einem Parkplatz gegenüber einem Mehrfamilienhaus in der Theodor-Heuss-Straße. Als sie am nächsten Morgen, gegen 9 Uhr, zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen Streifschaden an dem Seat fest. Der Verursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen oder die Polizei zu informieren. Zeugen hatten beim Wegfahren eines älteren Kleinwagens, vermutlich in der Farbe Grau, dessen Fahrer die "Fränkische Wochenpost" ausfährt, laute Geräusche wahrgenommen. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 09342 91890 an das Polizeirevier Wertheim.

Bad Mergentheim: Zeugen nach möglicher Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Die Polizei Bad Mergentheim sucht nach einer möglichen Straßenverkehrsgefährdung am Samstagmittag bei Bad Mergentheim Zeugen und mögliche Geschädigte. Gegen 12:30 Uhr meldete ein Zeuge einen Opel Vivaro mit Bad Mergentheimer Kennzeichen, welcher auf der Bundesstraße 19 von Dörzbach in Richtung Bad Mergentheim unterwegs sei. Weiter teilte der Anrufer mit, dass das Fahrzeug von dessen Fahrer in Schlangenlinien gelenkt würde. Außerdem sei er mehrfach von der Fahrbahn abgekommen sowie mit dem Fahrzeug in den Gegenverkehr geraten. Bei Letzterem soll auch mehrfach durch entgegenkommende Fahrzeugführer gehupt worden sein. Kurz vor der Einmündung zur Kreisstraße 2877 bei Stuppach konnte der Opel durch eine Polizeistreife angehalten und dessen 63-jähriger Fahrer kontrolliert werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest zeigte ein Ergebnis von null Promille. Weshalb der Mann eine solch unsichere Fahrweise an den Tag legte, ist derzeit noch unklar. Zur weiteren Klärung werden nun Zeugen und mögliche Geschädigte gesucht. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden.

