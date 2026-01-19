Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Verkehrsunfall und gefährdete Personen nach Autokorso gesucht

Hohenlohekreis (ots)

Schöntal-Bieringen: Drei Verletzte nach Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall in Schöntal-Bieringen wurden am Samstagabend drei Personen verletzt. Ein 76-Jähriger fuhr gegen 21 Uhr mit seinem Mercedes auf der Landesstraße 1025 und wollte nach links in die Max-Eyth-Straße abbiegen. Vermutlich übersah er dabei den Seat einer 25-Jährigen, der auf der Landesstraße in entgegengesetzte Richtung fuhr. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, durch die der Seat auf eine Verkehrsinsel geschoben wurde und mit dem dortigen Verkehrszeichen kollidierte. Die beiden Fahrzeuglenker sowie die 73 Jahre alte Beifahrerin im Mercedes erlitten leichte Verletzungen und wurden von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Da im Rahmen der Unfallaufnahme bei dem Mercedesfahrer ein Atemalkoholwert von knapp unter 0,5 Promille gemessen wurde, musste er im Krankenhaus nicht nur seine Verletzungen behandeln lassen, sondern auch eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Die entstandenen Schäden belaufen sich ersten Schätzungen nach auf rund 15.000 Euro.

Künzelsau: Hochzeitskorso gefährdet Verkehrsteilnehmer - Zeugen und Geschädigte gesucht

Ein Hochzeitskorso beeinträchtigte am Samstagnachmittag den Verkehr zwischen Schwäbisch Hall und Künzelsau. Die sieben Fahrzeuge fuhren gegen 15 Uhr zunächst auf der Kreisstraße 2576 und bogen bei Übrigshausen auf die Bundesstraße 19 ab um weiter in Richtung Künzelsau zu fahren. Laut Zeugen sollen die Fahrzeuge dabei in Schlangenlinien gefahren sein und dabei auch mehrere entgegenkommende Verkehrsteilnehmer gefährdet haben. Zudem brannte der Fahrer eines der Autos eine Leuchtfackel ab und warf diese schließlich bei Gaisbach auf die Bundesstraße. In Künzelsau wurden die Fahrzeuge des Hochzeitskorsos mit Hilfe zweier Streifen des Polizeipräsidiums Aalen einer Kontrolle unterzogen. Der Bräutigam hatte sich diesen Tag vermutlich anders vorgestellt. Bei der Kontrolle fiel auf, dass er ohne Führerschein am Steuer eines der Fahrzeuge saß. Zudem musste ein Mängelbericht ausgestellt werden, da eines der Fahrzeuge erhebliche Mängel aufwies. Verkehrsteilnehmer, die am Samstagnachmittag von dem Autokorso gefährdet wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07940 9400 entgegengenommen.

