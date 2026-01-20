Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Diebstahl von Fahrzeug

Main-Tauber-Kreis (ots)

Bad Mergentheim-Edelfingen: Fahrzeug entwendet - Zeugen gesucht In der Zeit zwischen Sonntagabend und Montagvormittag entwendeten bislang unbekannte Täter ein Abschleppfahrzeug vom Grundstück eines Unternehmens in Bad Mergentheim-Edelfingen. Der Wert des Fiat Ducato, der auf dem Betriebsgelände in der Wilhelm-Frank-Straße abgestellt war, wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Die Polizei Bad Mergentheim hat Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 zu melden.

