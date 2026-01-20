PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Diebstahl von Fahrzeug

Main-Tauber-Kreis (ots)

Bad Mergentheim-Edelfingen: Fahrzeug entwendet - Zeugen gesucht In der Zeit zwischen Sonntagabend und Montagvormittag entwendeten bislang unbekannte Täter ein Abschleppfahrzeug vom Grundstück eines Unternehmens in Bad Mergentheim-Edelfingen. Der Wert des Fiat Ducato, der auf dem Betriebsgelände in der Wilhelm-Frank-Straße abgestellt war, wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Die Polizei Bad Mergentheim hat Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 zu melden.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

