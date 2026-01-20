PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Falschfahrer auf B292

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

B292/Mosbach: Zeugen nach Verkehrsgefährdung gesucht

Am Montagabend, gegen 20:10 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 292 bei Mosbach zu einer gefährlichen Situation. Der Fahrer eines Volvos fuhr ordnungsgemäß auf der B27 aus Richtung Neckarzimmern kommend. Auf der Auffahrt zur B292 in Richtung Obrigheim kam ihm ein schwarzer VW Polo als Falschfahrer entgegen. Der Volvo-Fahrer konnte glücklicherweise rechtzeitig ausweichen und einen Frontalzusammenstoß verhindern. Auch der Polo-Fahrer hielt kurz an, fuhr jedoch dann in unbekannte Richtung weiter. Die Polizei Mosbach bittet nun um Hinweise zum Polo-Fahrer, die unter der Telefonnummer 06261 8090 entgegengenommen werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: HEILBRONN.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
