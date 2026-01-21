PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Verkehrsteilnehmer beschädigt Hauswand - Zeugen gesucht

Hohenlohekreis (ots)

Künzelsau: Mit Hauswand kollidiert und abgehauen - Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in Künzelsau eine Hauswand beschädigte, seinen Pflichten als Unfallbeteiligter aber nicht nachkam und stattdessen einfach davonfuhr. Zwischen 7:30 Uhr und 8 Uhr am Dienstagmorgen muss der Fahrer eines höheren Fahrzeugs, etwa eines Busses oder Lkws, beim Vorbeifahren an dem Gebäude in der Straße "Unterhof" an der Hauswand hängengeblieben sein und dabei den Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro verursacht haben. Da der Fahrzeuglenker den Unfall weder bei den Hausbesitzern noch der Polizei meldete, werden nun Zeugen gesucht. Hinweise nimmt das Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 entgegen.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: HEILBRONN.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

