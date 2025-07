Hauptzollamt Osnabrück

HZA-OS: Osnabrücker Zoll treibt Vollstreckungsschuld von mehr 7.700 Euro ein; Fahrer beglich Forderung per Kartenzahlung

Bild-Infos

Download

Osnabrück (ots)

Beamte der Kontrolleinheit Verkehrswege des Hauptzollamts Osnabrück kontrollierten am 27. Juni 2025 einen Fahrer eines polnischen Lastwagens auf der Autobahn 30 in der Nähe von Lotte. Die Überprüfung der vorgelegten Papiere ergab, dass gegen die Firma, für welche der Fahrer tätig war, ein offener Vollstreckungsauftrag der zentralen Vollstreckungsstelle des Hauptzollamts Potsdam in Höhe von insgesamt 7.743 Euro vorlag.

Das polnische Speditionsunternehmen war im Zahlungsrückstand beim Bundesamt für Logistik und Mobilität.

Der Fahrer beglich die offene Forderung von 7.743 Euro vor Ort per Kartenzahlung und konnte danach seine Reise fortsetzen.

Zusatzinformation

Die Vollstreckungsstellen des Zolls vollstrecken neben eigenen Steuer- und Abgabenforderungen (zum Beispiel Zölle, Kraftfahrzeugsteuer, Energiesteuer) auch öffentlich-rechtliche Geldforderungen von anderen bundesunmittelbaren Körperschaften des öffentlichen Rechts, wie etwa der Bundesagentur für Arbeit, von Krankenkassen oder Berufsgenossenschaften. Damit sichern die Vollstreckungsstellen die Leistungsfähigkeit des Staates und setzen die Steuergerechtigkeit und die Gleichbehandlung von Beitragszahlern durch. Die Sachgebiete Vollstreckung arbeiten im Falle von Zollforderungen auch eng mit den Grenzzollstellen zusammen.

Für außerhalb des Bundesgebiets ansässige Vollstreckungsschuldner führen die Kontrolleinheiten Verkehrswege der Hauptzollämter im Auftrag der Zentralen Vollstreckungsstelle für Grenzausschreibung des Hauptzollamts Potsdam Beitreibungsmaßnahmen durch.

1 Bilddatei Quelle: Hauptzollamt Osnabrück

Original-Content von: Hauptzollamt Osnabrück, übermittelt durch news aktuell