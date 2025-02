LPI-GTH: Berauscht

Eisenach (ots) - Eine 74-Jährige tätigte heute, gegen 10.15 Uhr eine Bargeldabhebung an einem Geldautomaten im Bereich eines Einkaufsmarktes in der Mühlhäuser Straße. Darauffolgend näherten sich unbemerkt zwei männliche Personen und entrissen der Frau das Portemonnaie. Die Unbekannten flüchteten anschließend offenbar in Richtung eines Krankenhauses. Der Beuteschaden liegt im dreistelligen Eurobereich. Die 74 Jahre alte Frau blieb unverletzt. Hinweise zu Täter oder ...

mehr