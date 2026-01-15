PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Neuweiler - Nach Unfall mit Schwertransporter komplexe Bergungsmaßnahmen auf der B 294

Neuweiler (ots)

In den Nachtstunden verunfallt ist ein Schwertransporter auf der Bundesstraße 294, welcher mit einem Rotorblatt eines Windrads beladen war. Der Streckenabschnitt ist aufgrund der komplexen Bergungsmaßnahmen weiter voll gesperrt.

Nach derzeitigem Stand befuhr kurz nach Mitternacht eine Sattelzugmaschine mit einem lenkbaren Läufer die Bundesstraße 294 in dem Streckenabschnitt zwischen Agenbach und Calmbach. Das Fahrzeug hatte ein ca. 70 Meter langes Rotorblatt geladen, welches zu einem Windpark transportiert werden sollte. Auf einem weitgehend geraden Streckenverlauf kam, nach derzeitigem Stand mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts, der gesondert lenkbare Nachläufer nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei durchbrach dieser die Leitplanken und fuhr mehrere Meter eine abfallende Böschung hinunter. In Schräglage kam das Gespann nebst Ladung zum Stehen.

Die Sicherungs- und Bergungsmaßnahmen sind komplex. Die Bundesstraße 294 musste für diese in dem Streckenabschnitt zwischen Agenbach und Calmbach bis auf weiteres voll gesperrt werden. Das Rotorblatt und später der Nachläufer konnten in den Morgenstunden geborgen werden und befinden sich auf der Fahrbahn. Es ist damit zu rechnen, dass die Bundesstraße noch einige Stunden gesperrt sein dürfte.

Der Sachschaden an dem Nachläufer, dem Rotorblatt und der Leitplanke liegt nach derzeitigem Stand offenbar im unteren siebenstelligen Eurobereich. Personen wurden nicht verletzt.

Neben dem Transportunternehmen sind ein Fremdfirma, u.a. mit zwei Schwerlastkranen im Einsatz.

Benjamin Koch, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

