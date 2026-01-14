PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-Pforzheim: (CW) Calw - Pkw-Fahrer übersieht Radfahrer

Calw (ots)

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Radfahrer, welcher leicht verletzt wurde, ist es am Dienstagnachmittag im Calwer Stadtteil Heumaden gekommen.

Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr ein 36-jähriger VW-Fahrer gegen 15:50 Uhr die Breite Heerstraße und wollte nach links in einen Parkplatz abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Fahrradfahrer. Es kam zur Kollision. Der 28-jährige Radfahrer stürzte über die Motorhaube und fiel zu Boden. Er verletzte sich leicht und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf 4.000 Euro geschätzt.

