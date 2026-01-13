Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Pfalzgrafenweiler - Eisglätte: Lkw verunfallt auf Landesstraße

Pfalzgrafenweiler (ots)

Am frühen Dienstagmorgen ist ein Lkw auf der L 404 aufgrund Eisglätte in Schleudern geraten und umgekippt.

Nach derzeitigem Sachstand befand sich der 44-Jahre alte Lkw-Fahrer auf der B 28 aus Pfalzgrafenweiler kommend in Richtung Hallwangen. Offenbar verlor er, gegen 4:30 Uhr, aufgrund von Glätte die Kontrolle über das Fahrzeug und er geriet in die Leitplanke. Im weiteren Verlauf kippte der Lkw auf die Seite. Der Fahrer wurde beim Unfall leicht verletzt und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Lkw musste abgeschleppt werden. Hierzu waren zeitweise beide Richtungsfahrbahnen im Bereich der L 404 zwischen Abzweig nach Dornstetten und Herzogsweiler gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Der Sachschaden wird auf rund 80.000 Euro geschätzt.

Sabine Maag, Pressestelle

