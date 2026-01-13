PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Pfalzgrafenweiler - Eisglätte: Lkw verunfallt auf Landesstraße

Pfalzgrafenweiler (ots)

Am frühen Dienstagmorgen ist ein Lkw auf der L 404 aufgrund Eisglätte in Schleudern geraten und umgekippt.

Nach derzeitigem Sachstand befand sich der 44-Jahre alte Lkw-Fahrer auf der B 28 aus Pfalzgrafenweiler kommend in Richtung Hallwangen. Offenbar verlor er, gegen 4:30 Uhr, aufgrund von Glätte die Kontrolle über das Fahrzeug und er geriet in die Leitplanke. Im weiteren Verlauf kippte der Lkw auf die Seite. Der Fahrer wurde beim Unfall leicht verletzt und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Lkw musste abgeschleppt werden. Hierzu waren zeitweise beide Richtungsfahrbahnen im Bereich der L 404 zwischen Abzweig nach Dornstetten und Herzogsweiler gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Der Sachschaden wird auf rund 80.000 Euro geschätzt.

Sabine Maag, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
  • 13.01.2026 – 11:44

    POL-Pforzheim: (CW) Bad Teinach-Zavelstein - Mann bewirft Polizisten

    Bad Teinach-Zavelstein (ots) - Bad Teinach-Zavelstein - Offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand sich ein 50-jähriger Mann, als er in der Nacht von Sonntag auf Montag Polizeibeamte von seinem Balkon mit Gegenständen beworfen hat. Um 04:02 Uhr wurde die Polizei informiert, dass ein Mann in seiner Wohnung randaliere, mutmaßlich Gegenstände beschädige und ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 13:55

    POL-Pforzheim: (Enzkreis) Maulbronn - Betrunken mit dem Auto unterwegs

    Maulbronn (ots) - Mit über ein Promille ist ein 54-Jähriger in der Nacht von Samstag auf Sonntag von Beamten des Polizeireviers Mühlacker kontrolliert worden. Nach aktuellem Kenntnisstand fuhr der Opel-Fahrer gegen 03:45 Uhr auf der Bundesstraße 35 in Richtung Maulbronn. Bei der Verkehrskontrolle gab der Fahrer an, mehrere alkoholische Getränke konsumiert zu ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 13:43

    POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Raub von Geldbeutel - Polizei sucht Zeugen

    Pforzheim (ots) - Zwei Unbekannte haben am Samstagabend einen 33-Jährigen Mann festgehalten und ausgeraubt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ereignete sich die Tat gegen 22:50 Uhr im Bereich des alten Busbahnhofs in der Pforzheimer Nordstadt. Der 33-Jährige befand sich alleine fußläufig im Bereich des Parks am Zähringerplatz, als ihn zwei unbekannte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren