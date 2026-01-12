PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Raub von Geldbeutel - Polizei sucht Zeugen

Pforzheim (ots)

Zwei Unbekannte haben am Samstagabend einen 33-Jährigen Mann festgehalten und ausgeraubt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ereignete sich die Tat gegen 22:50 Uhr im Bereich des alten Busbahnhofs in der Pforzheimer Nordstadt. Der 33-Jährige befand sich alleine fußläufig im Bereich des Parks am Zähringerplatz, als ihn zwei unbekannte ansprachen und nach Geld fragten. Als dieser kein Bargeld aushändigte, hielten ihn die Täter so fest, dass er nicht flüchten oder sich wehren konnte. Einer der Tatverdächtigen ergriff den Geldbeutel des Mannes. Daraufhin entfernten sich die Männer in Richtung Pfälzerplatz.

Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

   - 25 Jahre alt
   - 165 bis 170 cm groß
   - Schlanke Statur
   - Dunkle Winterjacke

Einer davon trug eine schwarze Cargohose, hat einen Vollbart und hellbraune halblange Haare. Bei dem anderen Tatverdächtigen handelt es sich um einen Mann mit schwarzer Hautfarbe, welcher eine Jeanshose trug und schwarzes lockiges Haar hat.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die von den Geschehnissen etwas mitbekommen haben, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst in Pforzheim zu melden.

Vanessa Reidinger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: +49 (07231) 186 - 1111
E-Mail: Pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
  • 12.01.2026 – 12:57

    POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Trickdiebstahl in Wohnung - Polizei sucht Zeugen

    Pforzheim (ots) - Eine 88-jährige Frau ist am späten Freitagvormittag im Stadtteil Haidach Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde die Frau gegen 11:30 Uhr, beim Verlassen des Fahrstuhls in ihrem Wohnanwesen in der Danziger Straße, von einem bislang unbekannten Mann angesprochen und um Wechselgeld gebeten. Er begleitete ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 11:08

    POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer

    Pforzheim (ots) - Ein stark alkoholisierter 25-Jähriger wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag von der Polizei aus dem Verkehr gezogen. Nach derzeitigem Kenntnisstand war der Ford-Fahrer gegen 1:20 Uhr stadtauswärts auf der Habermehlstraße unterwegs, als ihn Beamte des Polizeireviers Pforzheim-Süd einer Verkehrskontrolle unterziehen wollten. Trotz deutlicher ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 09:55

    POL-Pforzheim: (Enzkreis) - Sextortion: Erpressung mit Nacktaufnahmen - Präventionstipps

    Enzkreis (ots) - Opfer der sogenannten "Sextortion"- Masche ist am Wochenende ein 25-Jähriger geworden, nachdem er ein intimes Foto versendet hatte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand unterhielte der Mann zunächst Kontakt über einen Messenger zu einer Frau, welche ihm intime Videos und Fotos gegen Bezahlung übersandte. Im Anschluss wurde der 25-Jährige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren