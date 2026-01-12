Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Raub von Geldbeutel - Polizei sucht Zeugen

Pforzheim (ots)

Zwei Unbekannte haben am Samstagabend einen 33-Jährigen Mann festgehalten und ausgeraubt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ereignete sich die Tat gegen 22:50 Uhr im Bereich des alten Busbahnhofs in der Pforzheimer Nordstadt. Der 33-Jährige befand sich alleine fußläufig im Bereich des Parks am Zähringerplatz, als ihn zwei unbekannte ansprachen und nach Geld fragten. Als dieser kein Bargeld aushändigte, hielten ihn die Täter so fest, dass er nicht flüchten oder sich wehren konnte. Einer der Tatverdächtigen ergriff den Geldbeutel des Mannes. Daraufhin entfernten sich die Männer in Richtung Pfälzerplatz.

Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

- 25 Jahre alt - 165 bis 170 cm groß - Schlanke Statur - Dunkle Winterjacke

Einer davon trug eine schwarze Cargohose, hat einen Vollbart und hellbraune halblange Haare. Bei dem anderen Tatverdächtigen handelt es sich um einen Mann mit schwarzer Hautfarbe, welcher eine Jeanshose trug und schwarzes lockiges Haar hat.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die von den Geschehnissen etwas mitbekommen haben, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst in Pforzheim zu melden.

Vanessa Reidinger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell