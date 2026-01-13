PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Teinach-Zavelstein - Mann bewirft Polizisten

Bad Teinach-Zavelstein (ots)

Bad Teinach-Zavelstein - Offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand sich ein 50-jähriger Mann, als er in der Nacht von Sonntag auf Montag Polizeibeamte von seinem Balkon mit Gegenständen beworfen hat.

Um 04:02 Uhr wurde die Polizei informiert, dass ein Mann in seiner Wohnung randaliere, mutmaßlich Gegenstände beschädige und dadurch Lärm verursache. Der Mann weigerte sich zunächst mit den zwischenzeitlich eingetroffenen Schutzleuten ins Gespräch zu gehen. Als sie versuchten durch Rufen über den Balkon mit ihm in Kontakt zu treten, bewarf er sie nach derzeitigem Stand der Ermittlungen von oben herab mit einem Kochtopf. Der Topf verfehlte einen der Beamten knapp und schlug auf der Motorhaube des Polizeifahrzeugs ein.

Weitere Gegenstände, unter anderem seinen Fernseher, warf der Mann vom Balkon und produzierte damit ein kleines Trümmerfeld. Bevor Personen zu Schaden kamen, gelang es der Polizei sich mit Hilfe der Feuerwehr Zutritt zur Wohnung des psychisch Auffälligen zu verschaffen und den Mann in Gewahrsam zu nehmen. Hierbei leistete der Mann körperlichen Widerstand, weshalb er in Handschließen abgeführt und einer psychiatrischen Einrichtung überstellt werden musste.

Der Sachschaden am Polizeifahrzeug beläuft sich voraussichtlich auf eine mittlere vierstellige Summe.

Fabian Ottburg, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: +49 (07231) 186 - 1111
E-Mail: Pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
  • 12.01.2026 – 13:55

    POL-Pforzheim: (Enzkreis) Maulbronn - Betrunken mit dem Auto unterwegs

    Maulbronn (ots) - Mit über ein Promille ist ein 54-Jähriger in der Nacht von Samstag auf Sonntag von Beamten des Polizeireviers Mühlacker kontrolliert worden. Nach aktuellem Kenntnisstand fuhr der Opel-Fahrer gegen 03:45 Uhr auf der Bundesstraße 35 in Richtung Maulbronn. Bei der Verkehrskontrolle gab der Fahrer an, mehrere alkoholische Getränke konsumiert zu ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 13:43

    POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Raub von Geldbeutel - Polizei sucht Zeugen

    Pforzheim (ots) - Zwei Unbekannte haben am Samstagabend einen 33-Jährigen Mann festgehalten und ausgeraubt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ereignete sich die Tat gegen 22:50 Uhr im Bereich des alten Busbahnhofs in der Pforzheimer Nordstadt. Der 33-Jährige befand sich alleine fußläufig im Bereich des Parks am Zähringerplatz, als ihn zwei unbekannte ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 12:57

    POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Trickdiebstahl in Wohnung - Polizei sucht Zeugen

    Pforzheim (ots) - Eine 88-jährige Frau ist am späten Freitagvormittag im Stadtteil Haidach Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde die Frau gegen 11:30 Uhr, beim Verlassen des Fahrstuhls in ihrem Wohnanwesen in der Danziger Straße, von einem bislang unbekannten Mann angesprochen und um Wechselgeld gebeten. Er begleitete ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren