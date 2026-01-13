Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Teinach-Zavelstein - Mann bewirft Polizisten

Bad Teinach-Zavelstein (ots)

Bad Teinach-Zavelstein - Offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand sich ein 50-jähriger Mann, als er in der Nacht von Sonntag auf Montag Polizeibeamte von seinem Balkon mit Gegenständen beworfen hat.

Um 04:02 Uhr wurde die Polizei informiert, dass ein Mann in seiner Wohnung randaliere, mutmaßlich Gegenstände beschädige und dadurch Lärm verursache. Der Mann weigerte sich zunächst mit den zwischenzeitlich eingetroffenen Schutzleuten ins Gespräch zu gehen. Als sie versuchten durch Rufen über den Balkon mit ihm in Kontakt zu treten, bewarf er sie nach derzeitigem Stand der Ermittlungen von oben herab mit einem Kochtopf. Der Topf verfehlte einen der Beamten knapp und schlug auf der Motorhaube des Polizeifahrzeugs ein.

Weitere Gegenstände, unter anderem seinen Fernseher, warf der Mann vom Balkon und produzierte damit ein kleines Trümmerfeld. Bevor Personen zu Schaden kamen, gelang es der Polizei sich mit Hilfe der Feuerwehr Zutritt zur Wohnung des psychisch Auffälligen zu verschaffen und den Mann in Gewahrsam zu nehmen. Hierbei leistete der Mann körperlichen Widerstand, weshalb er in Handschließen abgeführt und einer psychiatrischen Einrichtung überstellt werden musste.

Der Sachschaden am Polizeifahrzeug beläuft sich voraussichtlich auf eine mittlere vierstellige Summe.

