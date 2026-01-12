PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Maulbronn - Betrunken mit dem Auto unterwegs

Maulbronn (ots)

Mit über ein Promille ist ein 54-Jähriger in der Nacht von Samstag auf Sonntag von Beamten des Polizeireviers Mühlacker kontrolliert worden.

Nach aktuellem Kenntnisstand fuhr der Opel-Fahrer gegen 03:45 Uhr auf der Bundesstraße 35 in Richtung Maulbronn. Bei der Verkehrskontrolle gab der Fahrer an, mehrere alkoholische Getränke konsumiert zu haben. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Der 54-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt.

Vanessa Reidinger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: +49 (07231) 186 - 1111
E-Mail: Pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

