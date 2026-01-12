PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer

Pforzheim (ots)

Ein stark alkoholisierter 25-Jähriger wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag von der Polizei aus dem Verkehr gezogen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand war der Ford-Fahrer gegen 1:20 Uhr stadtauswärts auf der Habermehlstraße unterwegs, als ihn Beamte des Polizeireviers Pforzheim-Süd einer Verkehrskontrolle unterziehen wollten. Trotz deutlicher Anhaltezeichen setzte der junge Mann seine Fahrt fort. Erst in der Wildbader Straße hielt er schließlich an.

Im Rahmen der Kontrolle konnte bei dem 25-jährigen Fahrer Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 1,9 Promille. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Melanie Konrad, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
