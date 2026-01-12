PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Trickdiebstahl in Wohnung - Polizei sucht Zeugen

Pforzheim (ots)

Eine 88-jährige Frau ist am späten Freitagvormittag im Stadtteil Haidach Opfer eines Trickdiebstahls geworden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde die Frau gegen 11:30 Uhr, beim Verlassen des Fahrstuhls in ihrem Wohnanwesen in der Danziger Straße, von einem bislang unbekannten Mann angesprochen und um Wechselgeld gebeten. Er begleitete die 88-Jährige zum Geldwechsel in ihre Wohnung. Schließlich ließ der Mann Münzen aus seinem Geldbeutel auf den Boden fallen und entwendete in einem unbeobachteten Moment zwei Kuverts mit Bargeld aus einer Schublade. Im Anschluss verließ er die Wohnung und entfernte sich in unbekannte Richtung. Erst danach bemerkte die Frau das Fehlen des Geldes.

Beschreibung des Täters:

ca. 40 Jahre alt, 190 cm groß, schlanke Figur, dunkelblonde Haare, deutsche Sprache mit Akzent

Das Polizeirevier Pforzheim-Süd hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zu dem Dieb machen können, sich unter der Rufnummer 07231 423-8200 zu melden.

Melanie Konrad, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
  • 12.01.2026 – 11:08

    POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer

    Pforzheim (ots) - Ein stark alkoholisierter 25-Jähriger wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag von der Polizei aus dem Verkehr gezogen. Nach derzeitigem Kenntnisstand war der Ford-Fahrer gegen 1:20 Uhr stadtauswärts auf der Habermehlstraße unterwegs, als ihn Beamte des Polizeireviers Pforzheim-Süd einer Verkehrskontrolle unterziehen wollten. Trotz deutlicher ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 09:55

    POL-Pforzheim: (Enzkreis) - Sextortion: Erpressung mit Nacktaufnahmen - Präventionstipps

    Enzkreis (ots) - Opfer der sogenannten "Sextortion"- Masche ist am Wochenende ein 25-Jähriger geworden, nachdem er ein intimes Foto versendet hatte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand unterhielte der Mann zunächst Kontakt über einen Messenger zu einer Frau, welche ihm intime Videos und Fotos gegen Bezahlung übersandte. Im Anschluss wurde der 25-Jährige ...

    mehr
  • 11.01.2026 – 20:12

    POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt-Kniebis - Pkw-Brand

    Freudenstadt (ots) - Am frühen Sonntagnachmittag, gegen 14:15 Uhr, kam es beim Parkplatz Kniebishütte zum Brand eines Personenkraftwagens. Im Verlauf der Löscharbeiten fing durch auslaufenden Kraftstoff, welcher sich entzündete, ein weiterer Personenkraftwagen Feuer. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird von einem technischen Defekt als Brandursache ausgegangen. In wieweit auch weitere dort geparkte Fahrzeuge durch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren