Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Trickdiebstahl in Wohnung - Polizei sucht Zeugen

Pforzheim (ots)

Eine 88-jährige Frau ist am späten Freitagvormittag im Stadtteil Haidach Opfer eines Trickdiebstahls geworden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde die Frau gegen 11:30 Uhr, beim Verlassen des Fahrstuhls in ihrem Wohnanwesen in der Danziger Straße, von einem bislang unbekannten Mann angesprochen und um Wechselgeld gebeten. Er begleitete die 88-Jährige zum Geldwechsel in ihre Wohnung. Schließlich ließ der Mann Münzen aus seinem Geldbeutel auf den Boden fallen und entwendete in einem unbeobachteten Moment zwei Kuverts mit Bargeld aus einer Schublade. Im Anschluss verließ er die Wohnung und entfernte sich in unbekannte Richtung. Erst danach bemerkte die Frau das Fehlen des Geldes.

Beschreibung des Täters:

ca. 40 Jahre alt, 190 cm groß, schlanke Figur, dunkelblonde Haare, deutsche Sprache mit Akzent

Das Polizeirevier Pforzheim-Süd hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zu dem Dieb machen können, sich unter der Rufnummer 07231 423-8200 zu melden.

Melanie Konrad, Pressestelle

