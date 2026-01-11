PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt-Kniebis - Pkw-Brand

Freudenstadt (ots)

Am frühen Sonntagnachmittag, gegen 14:15 Uhr, kam es beim Parkplatz Kniebishütte zum Brand eines Personenkraftwagens. Im Verlauf der Löscharbeiten fing durch auslaufenden Kraftstoff, welcher sich entzündete, ein weiterer Personenkraftwagen Feuer.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird von einem technischen Defekt als Brandursache ausgegangen. In wieweit auch weitere dort geparkte Fahrzeuge durch Hitze oder Rauch in Mitleidenschaft gezogen wurden, muss noch geklärt werden. Momentan wird der Sachschaden auf einen knapp sechsstelligen Eurobetrag geschätzt.

Die Bundesstraße 28 musste auf Höhe des Parkplatzes für etwa eine Stunde voll gesperrt werden.

Denny Maag, Führungs- und Lagezentrum

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: +49 7231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

