PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Pol-Pforzheim (FDS) Loßburg - Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung verursacht

Pforzheim (ots)

Einen Verkehrsunfall mit Verletzen hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein betrunkener Fahrzeugführer auf der B294 in Loßburg verursacht.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr ein 52-jähriger Audi Fahrer kurz nach Mitternacht auf der B294 von Loßburg in Richtung Alpirsbach, als er mit seinem Fahrzeug in einer Rechtskurve auf die Gegenspur geriet und frontal mit dem Peugeot einer 28-Jährigen kollidierte. Durch die Kollision wurden beide Personen leicht verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Unfallverursacher unter Alkoholeinwirkung stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 52-Jährigen verlief positiv. Die beiden Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt und jeweils mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht, wo sie medizinisch versorgt wurden. Es entstand ein Gesamtschaden von ungefähr 35.000 Euro. Der Unfallverursacher musste eine Blutprobe abgeben, sein Führerschein wurde einbehalten. Zudem muss er mit einer Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs rechnen. Während der Unfallaufnahme musste die B294 in beide Fahrtrichtungen für zwei Stunden voll gesperrt werden. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Christopher Konrad Führungs- und Lagezentrum

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
  • 09.01.2026 – 14:29

    POL-Pforzheim: (FDS) Schopfloch - Unfall im Gegenverkehr bei widriger Witterung

    Schopfloch (ots) - Am Donnerstagabend ist es auf der Landesstraße 409 zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Nach derzeitigem Kenntnisstand geriet ein 40-jähriger Fahrer eines PKW der Marke Mercedes-Benz kurz nach 17:00 Uhr in einer Rechtskurve zwischen Neuneck und Leinstetten bei glatter Fahrbahn ins Schleudern und kam dadurch nach ...

    mehr
  • 09.01.2026 – 07:55

    POL-Pforzheim: (CW) Altensteig - Drei Verletze bei Busunfall

    Altensteig (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen ist es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag auf der Landesstraße 362 gekommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr gegen 0:00 Uhr ein Linienbus von Ebhausen in Richtung Altensteig. Dieser kam im Kurvenbereich auf Grund von Glätte nach links von der Fahrbahn ab, fuhr eine Böschung hinunter und prallte frontal gegen einen Baum. Der ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 14:12

    POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Frau beim Überqueren der Fahrbahn von Bus erfasst

    Horb am Neckar (ots) - Schwer verletzt worden ist am Donnerstagmorgen eine 46-jährige Fußgängerin, als diese hinter einem Pkw die Fahrbahn queren wollte und mutmaßlich einen entgegenkommenden Linienbus übersah. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr gegen 7:15 Uhr ein VW-Lenker die Dammstraße in Fahrtrichtung B32/Hornaustraße. Aufgrund verkehrsbedingt wartender ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren