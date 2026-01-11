Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Pol-Pforzheim (FDS) Loßburg - Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung verursacht

Pforzheim (ots)

Einen Verkehrsunfall mit Verletzen hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein betrunkener Fahrzeugführer auf der B294 in Loßburg verursacht.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr ein 52-jähriger Audi Fahrer kurz nach Mitternacht auf der B294 von Loßburg in Richtung Alpirsbach, als er mit seinem Fahrzeug in einer Rechtskurve auf die Gegenspur geriet und frontal mit dem Peugeot einer 28-Jährigen kollidierte. Durch die Kollision wurden beide Personen leicht verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Unfallverursacher unter Alkoholeinwirkung stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 52-Jährigen verlief positiv. Die beiden Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt und jeweils mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht, wo sie medizinisch versorgt wurden. Es entstand ein Gesamtschaden von ungefähr 35.000 Euro. Der Unfallverursacher musste eine Blutprobe abgeben, sein Führerschein wurde einbehalten. Zudem muss er mit einer Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs rechnen. Während der Unfallaufnahme musste die B294 in beide Fahrtrichtungen für zwei Stunden voll gesperrt werden. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

