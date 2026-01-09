Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Schopfloch - Unfall im Gegenverkehr bei widriger Witterung

Schopfloch (ots)

Am Donnerstagabend ist es auf der Landesstraße 409 zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem zwei Personen verletzt wurden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand geriet ein 40-jähriger Fahrer eines PKW der Marke Mercedes-Benz kurz nach 17:00 Uhr in einer Rechtskurve zwischen Neuneck und Leinstetten bei glatter Fahrbahn ins Schleudern und kam dadurch nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort kam ihm ein 46-Jähriger Citroen-Fahrer entgegen. Trotz eines Ausweichversuchs kollidierten die beiden alleinbesetzten Fahrzeuge seitlich miteinander. Die beiden Fahrzeuglenker kamen mit leichten Verletzungen davon. Der entstandene Sachschaden wird auf 40.000 Euro geschätzt.

