Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Tiefenbronn - Glätteunfall mit drei Verletzten

Tiefenbronn (ots)

Am Samstagabend gegen 21:30 Uhr kam es auf der L572 zwischen Mühlhausen und Tiefenbronn zu einem Verkehrsunfall auf winterglatter Fahrbahn. Eine 61-jährige Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem Audi die Landstraße im Würmtal in Fahrtrichtung Tiefenbronn. Im Kurvenbereich geriet das Fahrzeug aufgrund winterlicher Straßenverhältnisse in den Gegenverkehr.

Der Audi kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Kia. Beide Fahrzeuge waren mit der für die Wetterverhältnisse vorgeschriebenen Bereifung ausgestattet.

Die 61-jährige Audi-Fahrerin wurde durch den Unfall leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Beifahrerin im Kia erlitt nach erster medizinischer Einschätzung eine Fraktur. Die 21-jährige Fahrerin des Kia zog sich Verletzungen leichterer Art zu.

An beiden Fahrzeugen entstand durch den frontalen Zusammenstoß erheblicher Sachschaden. Es ist davon auszugehen, dass beide Fahrzeuge als wirtschaftlicher Totalschaden einzustufen sind.

Die Fahrbahn musste zur Unfallaufnahme, Bergung der nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge und zur Reinigung der Fahrbahn für zwei Stunden gesperrt werden.

Verena Hummel,

Führungs- und Lagezentrum

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

