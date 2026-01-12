PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) - Sextortion: Erpressung mit Nacktaufnahmen - Präventionstipps

Enzkreis (ots)

Opfer der sogenannten "Sextortion"- Masche ist am Wochenende ein 25-Jähriger geworden, nachdem er ein intimes Foto versendet hatte.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand unterhielte der Mann zunächst Kontakt über einen Messenger zu einer Frau, welche ihm intime Videos und Fotos gegen Bezahlung übersandte. Im Anschluss wurde der 25-Jährige aufgefordert, selbst ein intimes Foto zu übersenden. Daraufhin ergingen Geldforderungen von unbekannter Täterschaft, die bei Weigerung die Veröffentlichung des Fotos zur Folge haben sollten. Letztlich nahm der junge Mann Zahlungen in Höhe von rund 1.800 Euro vor.

Die Polizei gibt Verhaltenstipps, falls Sie mit intimen Inhalten erpresst werden:

- Überweisen Sie kein Geld! Nach der Zahlung hören Täterinnen und Täter meist nicht auf. Stattdessen erpressen sie ihre Opfer weiter.

   -	Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei!

- Brechen Sie den Kontakt zu Täterinnen und Tätern ab! Reagieren Sie nicht auf weitere Kontaktaufnahmen.

- Sammeln Sie Beweise! Sichern Sie etwa Chatverläufe und Nachrichten mithilfe von Screenshots.

Weitere hilfreiche Präventionstipps erhalten sie auf der Internetseite der Polizeilichen Kriminalprävention: https://www.polizei-beratung.de/medienangebot/detail/352-checkliste-sextortion/

Sabine Maag, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

