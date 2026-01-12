Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Einfamilienhaus im Stadtteil Friesenheim/Nord

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntagabend (11.01.2026) versuchten derzeit unbekannte Täter gegen 17:45 Uhr in der Wöhlerstraße (nahe 4. Gartenweg) in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Ein Bewohner hatte Geräusche gehört und bei der Nachschau Aufbruchspuren entdeckt.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf den oder die Täter geben?

Sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der E-Mail-Adresse piludwigshafen2@polizei.rlp.de oder unter 0621/963-24250 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell