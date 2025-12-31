PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Gelsenkirchen

FW-GE: Busunfall auf der Ostpreußenstraße - Fahrer schwer verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Gelsenkirchen, 31. Dezember 2025 - Am heutigen Morgen gingen gegen 7:00 Uhr mehrere Notrufe bei der Leitstelle ein. Gemeldet wurde ein schwerer Verkehrsunfall auf der Ostpreußenstraße, bei dem ein Linienbus gegen einen Baum geprallt war.

Die alarmierten Einheiten der Feuerwehr Gelsenkirchen fanden vor Ort einen Bus vor, der einen Baum umgefahren hatte und auf diesem zum Stehen gekommen war. Der Fahrerbereich des Fahrzeugs war stark deformiert.

Im Bus befanden sich zwei Fahrgäste, die nach einer ersten Untersuchung zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht wurden. Sie erlitten glücklicherweise keine schweren Verletzungen. Der Busfahrer hingegen war im stark beschädigten Fahrerhaus eingeklemmt. Er musste mit schwerem technischen Gerät aufwendig befreit werden. Anschließend wurde er schwer verletzt in ein Traumazentrum transportiert.

Die Feuerwehr Gelsenkirchen war mit rund 40 Einsatzkräften im Einsatz. Neben der technischen Rettung wurden die Unfallstelle abgesichert und die medizinische Versorgung der Beteiligten sichergestellt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Während der Rettungsmaßnahmen kam es zu Verkehrsbehinderungen im Bereich der Ostpreußenstraße, da diese für diesen Zeitraum gesperrt war.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Gelsenkirchen
Matthias Schröter
E-Mail: matthias.schroeter@gelsenkirchen.de
http://www.feuerwehr-gelsenkirchen.de

Original-Content von: Feuerwehr Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

