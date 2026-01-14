PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Pkw-Fahrer flüchtet vor Polizei

Pforzheim (ots)

Zu einer Verfolgungsfahrt mit der Polizei ist es am Dienstagnachmittag in der Pforzheimer Oststadt gekommen.

Beamte des Polizeireviers Pforzheim-Nord wollten gegen 15:50 Uhr einen Mercedesfahrer auf der Bundesstraße 10 in Richtung Eutingen kontrollieren. Trotz deutlicher Anhaltezeichen setzte der Mann seine Fahrt fort und erhöhte sogar die Geschwindigkeit. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt über die Dammstraße und die Wildersinnstraße ließ der 26-jährige Fahrer sein Auto aufgrund des dichten Verkehrs auf der Eutinger Straße stehen und flüchtete zu Fuß. Schließlich konnte er durch einen Polizeibeamten auf Höhe des Gasometers eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Der Mann räumte ein keine Fahrerlaubnis zu besitzen. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

Zwischenzeitlich war der zurückgelassene Pkw, welcher nicht ausreichend gesichert war, auf den Gehweg gerollt. Er wurde verkehrssicher abgestellt.

Melanie Konrad, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
  • 14.01.2026 – 09:36

    POL-Pforzheim: (CW) Calw - Pkw-Fahrer übersieht Radfahrer

    Calw (ots) - Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Radfahrer, welcher leicht verletzt wurde, ist es am Dienstagnachmittag im Calwer Stadtteil Heumaden gekommen. Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr ein 36-jähriger VW-Fahrer gegen 15:50 Uhr die Breite Heerstraße und wollte nach links in einen Parkplatz abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Fahrradfahrer. Es kam zur Kollision. Der 28-jährige ...

    mehr
  • 13.01.2026 – 13:55

    POL-Pforzheim: (FDS) Pfalzgrafenweiler - Eisglätte: Lkw verunfallt auf Landesstraße

    Pfalzgrafenweiler (ots) - Am frühen Dienstagmorgen ist ein Lkw auf der L 404 aufgrund Eisglätte in Schleudern geraten und umgekippt. Nach derzeitigem Sachstand befand sich der 44-Jahre alte Lkw-Fahrer auf der B 28 aus Pfalzgrafenweiler kommend in Richtung Hallwangen. Offenbar verlor er, gegen 4:30 Uhr, aufgrund von Glätte die Kontrolle über das Fahrzeug und er ...

    mehr
  • 13.01.2026 – 11:44

    POL-Pforzheim: (CW) Bad Teinach-Zavelstein - Mann bewirft Polizisten

    Bad Teinach-Zavelstein (ots) - Bad Teinach-Zavelstein - Offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand sich ein 50-jähriger Mann, als er in der Nacht von Sonntag auf Montag Polizeibeamte von seinem Balkon mit Gegenständen beworfen hat. Um 04:02 Uhr wurde die Polizei informiert, dass ein Mann in seiner Wohnung randaliere, mutmaßlich Gegenstände beschädige und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren