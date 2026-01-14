Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Pkw-Fahrer flüchtet vor Polizei

Pforzheim (ots)

Zu einer Verfolgungsfahrt mit der Polizei ist es am Dienstagnachmittag in der Pforzheimer Oststadt gekommen.

Beamte des Polizeireviers Pforzheim-Nord wollten gegen 15:50 Uhr einen Mercedesfahrer auf der Bundesstraße 10 in Richtung Eutingen kontrollieren. Trotz deutlicher Anhaltezeichen setzte der Mann seine Fahrt fort und erhöhte sogar die Geschwindigkeit. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt über die Dammstraße und die Wildersinnstraße ließ der 26-jährige Fahrer sein Auto aufgrund des dichten Verkehrs auf der Eutinger Straße stehen und flüchtete zu Fuß. Schließlich konnte er durch einen Polizeibeamten auf Höhe des Gasometers eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Der Mann räumte ein keine Fahrerlaubnis zu besitzen. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

Zwischenzeitlich war der zurückgelassene Pkw, welcher nicht ausreichend gesichert war, auf den Gehweg gerollt. Er wurde verkehrssicher abgestellt.

Melanie Konrad, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell