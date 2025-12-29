PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahrzeugführer unter Cannabis-Einfluss

Daaden (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am 23.12. gegen kurz nach 17 Uhr in der Saynischen Straße, ergaben sich bei einem 34-jährigen BMW-Fahrer Hinweise auf Betäubungsmittelkonsum. Der Betroffene räumte dies auch ein. Ihm wurde im Ordnungswidrigkeitenverfahren eine Blutprobe entnommen, und präventiv die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
  • 28.12.2025 – 17:11

    POL-PDNR: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

    Straßenhaus (ots) - In der Zeit vom 25.12.2025 bis 28.12.2025 kam es in der Raiffeisenstraße in Straßenhaus zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl. Einer oder mehrere Täter verschafften sich durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt zu einem Wohnhaus. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise, insbesondere zu Fahrzeugen und dessen Insassen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: ...

    mehr
  • 28.12.2025 – 12:59

    POL-PDNR: Verkehrsunfall in Folge Fahrunsicherheit

    Linz am Rhein (ots) - Am Mittwochmittag (24.12.2025) erhielt die Polizeiinspektion Linz am Rhein mehrere Meldungen über einen PKW mit unsicherer Fahrweise, welcher kurze Zeit später durch eine Streifenbesatzung in der Martinusstraße festgestellt werden konnte. Das Fahrzeug war dort mit einem Grundstückszaun verunfallt. Die Beamten leiteten gegen den 69-jährigen Fahrzeugführer ein Ermittlungsverfahren ein. Gegenstand ...

    mehr
  • 27.12.2025 – 19:19

    POL-PDNR: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

    Waldbreitbach (ots) - Am 27.12.2025 kam es im Zeitraum von 13:00-15:30 Uhr auf dem öffentlichen Parkplatz in der Straße "In der Au" in Waldbreitbach zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein dort geparktes Fahrzeug beschädigt wurde. Der derzeit unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne die Feststellung seiner Person, seines Fahrzeugs und seiner Beteiligung an dem Verkehrsunfall ...

    mehr
