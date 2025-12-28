PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall in Folge Fahrunsicherheit

Linz am Rhein (ots)

Am Mittwochmittag (24.12.2025) erhielt die Polizeiinspektion Linz am Rhein mehrere Meldungen über einen PKW mit unsicherer Fahrweise, welcher kurze Zeit später durch eine Streifenbesatzung in der Martinusstraße festgestellt werden konnte. Das Fahrzeug war dort mit einem Grundstückszaun verunfallt.

Die Beamten leiteten gegen den 69-jährigen Fahrzeugführer ein Ermittlungsverfahren ein. Gegenstand der Ermittlungen wird die Unfallursache, sowie insbesondere eine mögliche Alkoholisierung des Fahrzeugführers sein. Der Führerschein des 69-Jährigen aus der Verbandsgemeinde Linz wurde beschlagnahmt und ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ
Polizeiinspektion Linz am Rhein

Am Konvikt 1
53545 Linz am Rhein
Tel.: 02644/943-0
Fax: 02644/943-100
E-Mail: pilinz@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 27.12.2025 – 19:19

    POL-PDNR: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

    Waldbreitbach (ots) - Am 27.12.2025 kam es im Zeitraum von 13:00-15:30 Uhr auf dem öffentlichen Parkplatz in der Straße "In der Au" in Waldbreitbach zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein dort geparktes Fahrzeug beschädigt wurde. Der derzeit unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne die Feststellung seiner Person, seines Fahrzeugs und seiner Beteiligung an dem Verkehrsunfall ...

    mehr
  • 27.12.2025 – 18:13

    POL-PDNR: Mehrere Sachbeschädigungen in und um Güllesheim

    Güllesheim (ots) - Vermutlich über die Feiertage kam es im Bereich der Sporthalle in Güllesheim zu Sachbeschädigungen. Dabei wurde der Eingangsbereich der Halle und ein abgestellter Anhänger mutwillig beschädigt. Des Weiteren wurde ein Fahrplanschild des angrenzenden Busbahnhofs in Horhausen abgerissen. Zeugen die Angaben zu den Vorfällen machen können, werden ...

    mehr
  • 27.12.2025 – 16:18

    POL-PDNR: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall im Gewerbegebiet

    Dierdorf (ots) - Am 27.12.2025 gegen 13:05 Uhr ereignete sich in der Königsberger Straße, Bereich Einmündung zur Bundesstraße 413 ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fußgänger. Zum Unfallzeitpunkt seien an der Unfallstelle zahlreichen PKW und eventuell Fußgänger zugegen gewesen. Zeugen die den Unfall beobachtet haben, werden daher gebeten sich mit der Polizei in Straßenhaus unter der Telefonnummer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren