POL-PDNR: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall im Gewerbegebiet

Oberhonnefeld-Gierend (ots) - Am Dienstag, den 23.12.2025. kam es zwischen 10:40 und 11:45 Uhr im Drosselweg in Oberhonnefeld-Gierend zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Einer oder mehrere Täter verschafften sich durch Aufhebeln einer Tür Zutritt zum Wohnhaus. Es ist derzeit noch unklar, ob der oder die Täter Beute erlangt haben. Die Ermittlungen ergaben Anhaltspunkte auf eine, mit vier Personen besetzte, schwarze ...

mehr