PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruch in Rewe Markt - Zielrichtung Zigaretten

Dierdorf (ots)

Am 25.12.2025 brachen gegen 22:10 Uhr bislang unbekannte Täter in den REWE Markt in Dierdorf ein. Hierbei hebelten sie gewaltsam die Eingangstüren auf und entwendeten die Zigaretten aus dem Kassenbereich. Anschließend flüchteten sie mit einer weißen Limousine (vermutlich Audi) in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise, ggf. auch zu dem Tatfahrzeug, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 25.12.2025 – 19:22

    POL-PDNR: Brandstiftung an einem Kleinkraftrad

    Straßenhaus (ots) - Im Zeitraum zwischen dem 21.12.2025, 20 Uhr, bis zum 25.12.2025, 10:45 Uhr, wurde ein Kleinkraftrad, das zuvor entwendet wurde, auf einem Feld in der Gemarkung Straßenhaus, zwischen dem Ortsteil Niederhonnefeld und der B256, in Brand gesetzt. Das Kleinkraftrad wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Aktuell liegen bei der Polizei Straßenhaus keine Hinweise auf den oder die Täter vor. Zeugen ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 19:26

    POL-PDNR: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

    Oberhonnefeld-Gierend (ots) - Am Dienstag, den 23.12.2025. kam es zwischen 10:40 und 11:45 Uhr im Drosselweg in Oberhonnefeld-Gierend zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Einer oder mehrere Täter verschafften sich durch Aufhebeln einer Tür Zutritt zum Wohnhaus. Es ist derzeit noch unklar, ob der oder die Täter Beute erlangt haben. Die Ermittlungen ergaben Anhaltspunkte auf eine, mit vier Personen besetzte, schwarze ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 15:57

    POL-PDNR: Dienststellenübergreifende Verkehrskontrollen

    Anhausen (ots) - Am 23.12.2025 fanden in der Zeit von 10:30 Uhr bis 15:30 Uhr Verkehrskontrollen im Bereich Anhausen auf der L258 statt. Neben Geschwindigkeitsmessungen wurde eine Vielzahl an Fahrzeugen einer Verkehrskontrolle zugeführt. Bei einem Fahrzeugführer wurde auf Grund des Verdachts wegen des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss eine Blutprobe entnommen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren