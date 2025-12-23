PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Dienststellenübergreifende Verkehrskontrollen

Anhausen (ots)

Am 23.12.2025 fanden in der Zeit von 10:30 Uhr bis 15:30 Uhr Verkehrskontrollen im Bereich Anhausen auf der L258 statt. Neben Geschwindigkeitsmessungen wurde eine Vielzahl an Fahrzeugen einer Verkehrskontrolle zugeführt. Bei einem Fahrzeugführer wurde auf Grund des Verdachts wegen des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss eine Blutprobe entnommen. Den Höchstwert bei den Geschwindigkeiten erreichte ein Fahrzeugführer mit 104 km/h bei zugelassenen 70 km/h. Des Weiteren wurden kleinere Mängel an Fahrzeugen beanstandet.

Bei den Kontrollen wirkten Beamten der Polizei Straßenhaus, Linz und Neuwied mit.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus
Ellinger Straße 1
56587 Straßenhaus
Tel.. 02634 9520

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

