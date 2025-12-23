PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Mülltonnenbrand in Asbach

Asbach (ots)

Am 22.12.2025, um 20:30 Uhr, wurden der Polizei Straßenhaus mehrere brennende Mülltonnen in der Ortslage Asbach in der Straße Paulsgarten gemeldet. Mehrere Tonnen und ein angrenzender Metallzaun wurden durch den Brand beschädigt. Das Feuer konnte durch den Mitteiler selbstständig gelöscht werden. Aktuell liegen der Polizei Straßenhaus keine Hinweise auf den oder die Verursacher vor. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

