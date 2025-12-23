PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Versuchter Einbruch in Puderbach

Puderbach (ots)

Im Zeitraum vom 06.11.2025 bis 12.12.2025 wurde durch bislang unbekannte Täter versucht, in Abwesenheit des Hausbewohners, in ein Einfamilienhaus in der Ortslage Puderbach in der Straße Zum Felsen einzubrechen. Der oder die Täter gelangten nicht in das Objekt. Aktuell liegen der Polizei Straßenhaus keine Hinweise auf den oder die Täter vor. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

