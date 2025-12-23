Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Vermisstensuche
Oberhonnefeld-Gierend (ots)
In der Nacht von Montag auf Dienstag suchte die Polizei mit einer Vielzahl von Einsatzkräften sowie einem Polizeihubschrauber nach einer vermissten Person in der Ortslage Oberhonnefeld-Gierend. Nach intensiven Suchmaßnahmen konnte die Person aufgefunden werden. Anschließend wurde sie zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht.
