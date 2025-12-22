POL-PDNR: Brand eines Mehrfamilienhauses in NR-Feldkirchen

Etzbach/Weyerbusch (ots) - In der Nacht vom 19.12.2025 auf den 20.12.2025 kam es in der Ortslage Etzbach in der Bahnhofstraße zu einem Einbruch in ein altes, aktuell unbewohntes Gebäude. Hier wurden unter anderem Werkzeuge entwendet. In den frühen Morgenstunden des 20.12.2025 wurde weiterhin ein Pkw in der Ortslage Etzbach entwendet. Etwas später kam es in der ...

mehr