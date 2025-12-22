PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Zigarettenautomat aufgebrochen

Windhagen (ots)

In der Nacht vom 21.12.2025, 20:00 Uhr auf 22.12.2025, 09:00 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter in der Ortslage Windhagen in der Niederwindhagener Straße ein Zigarettenautomat aufgebrochen. Die Täter entwendeten Zigaretten und Bargeld. Zur Zeit liegen der Polizei Straßenhaus keine Hinweise auf den oder die Täter vor. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

