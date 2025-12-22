PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Alkoholisierter Fahrradfahrer

Daaden (ots)

Eine Streife der PI Betzdorf unterzog am 20.12.2025 gegen 20:00 Uhr in der Betzdorfer Straße einen 47-jährigen Fahrradfahrer einer Verkehrskontrolle. Da hierbei bei dem Mann Alkoholgeruch festgestellt wurde, führten die Beamten einen Atemalkoholtest durch, welcher knapp 2,3 Promille ergab. Entsprechend wurde ein Strafverfahren gegen den 47-jährigen eröffnet, und ihm wurde zu Beweiszwecken eine Blutprobe entnommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 21.12.2025 – 17:59

    POL-PDNR: Zigarettenautomat aufgebrochen

    Willroth (ots) - Zwischen Samstag, 20.12.2025 und Sonntag, den 21.12.2025 wurde im Industriepark Krunkel in Willroth ein Zigarettenautomat gewaltsam geöffnet. Der Inhalt wurde durch bislang unbekannte(n) Täter entwendet. Die Schadenshöhe kann bislang noch nicht genau beziffert werden. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: ...

    mehr
  • 21.12.2025 – 07:58

    POL-PDNR: Einbruch in Wohnhaus

    Dierdorf (ots) - In den frühen Morgenstunden des 21.12.2025 kam es in Dierdorf im Bereich der Elgerter Straße zu einem Einbruch in ein Wohngebäude. Der Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt über eine Terrassentür. Im Wohnhaus traf er auf den schlafenden Bewohner. Als dieser Kenntnis vom Täter erlangte, flüchtete der Täter aus dem Haus. Etwaige Zeugen, die Beobachtungen zum Sachverhalt machen konnten bzw. Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei ...

    mehr
  • 21.12.2025 – 07:27

    POL-PDNR: Sachbeschädigung an Pflanzkübel in 56269 Dierdorf

    56269 Dierdorf Ortsteil Giershofen (ots) - Im Zeitraum vom 19.12.2025, 18:00 Uhr bis 20.12.2025, 09:00 Uhr kam es in der Bochowstraße in Dierdorf Ortsteil Giershofen zu einer Sachbeschädigung an einem Pflanzkübel. Dieser befand sich auf einem Privatgrundstück unmittelbar an der Straße und wurde augenscheinlich durch unbekannte Täter derart umgeworfen, dass dieser zerbrach. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren