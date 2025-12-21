Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Zigarettenautomat aufgebrochen

Willroth (ots)

Zwischen Samstag, 20.12.2025 und Sonntag, den 21.12.2025 wurde im Industriepark Krunkel in Willroth ein Zigarettenautomat gewaltsam geöffnet. Der Inhalt wurde durch bislang unbekannte(n) Täter entwendet. Die Schadenshöhe kann bislang noch nicht genau beziffert werden.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell