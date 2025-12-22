PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht in Breitscheid

53547 Breitscheid (ots)

Am 19.12.2025, gegen 19:30 Uhr, kam es auf der L256 zwischen den Ortslagen Breitscheid und Fernthal zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte befuhr mit ihrem PKW die L256 aus Fahrtrichtung Breitscheid kommend in Fahrtrichtung Fernthal. In Höhe der Grube Ferdinand kollidierte die Geschädigte mit einem entgegenkommenden PKW. Es entstand Sachschaden. Der Unfallgegner setzte seine Fahrt fort ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Aktuell liegen der Polizei Straßenhaus keine Hinweise auf den Unfallverursacher vor. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 22.12.2025 – 08:34

    POL-PDNR: Alkoholisierter Fahrradfahrer

    Daaden (ots) - Eine Streife der PI Betzdorf unterzog am 20.12.2025 gegen 20:00 Uhr in der Betzdorfer Straße einen 47-jährigen Fahrradfahrer einer Verkehrskontrolle. Da hierbei bei dem Mann Alkoholgeruch festgestellt wurde, führten die Beamten einen Atemalkoholtest durch, welcher knapp 2,3 Promille ergab. Entsprechend wurde ein Strafverfahren gegen den 47-jährigen eröffnet, und ihm wurde zu Beweiszwecken eine ...

    mehr
  • 21.12.2025 – 17:59

    POL-PDNR: Zigarettenautomat aufgebrochen

    Willroth (ots) - Zwischen Samstag, 20.12.2025 und Sonntag, den 21.12.2025 wurde im Industriepark Krunkel in Willroth ein Zigarettenautomat gewaltsam geöffnet. Der Inhalt wurde durch bislang unbekannte(n) Täter entwendet. Die Schadenshöhe kann bislang noch nicht genau beziffert werden. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: ...

    mehr
  • 21.12.2025 – 07:58

    POL-PDNR: Einbruch in Wohnhaus

    Dierdorf (ots) - In den frühen Morgenstunden des 21.12.2025 kam es in Dierdorf im Bereich der Elgerter Straße zu einem Einbruch in ein Wohngebäude. Der Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt über eine Terrassentür. Im Wohnhaus traf er auf den schlafenden Bewohner. Als dieser Kenntnis vom Täter erlangte, flüchtete der Täter aus dem Haus. Etwaige Zeugen, die Beobachtungen zum Sachverhalt machen konnten bzw. Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren