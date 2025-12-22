Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Bad Hönningen (ots)

Am 22.12.25 gegen 10:30 Uhr befuhr ein Fahrzeugführer mit einem hellen PKW die B42 von Leubsdorf in Richtung Bad Hönningen. In Höhe der ersten Ausfahrt nach Bad Hönningen kam der Fahrzeugführer von seiner Fahrspur nach links ab. Um eine Kollision zu vermeiden musste ein Fahrzeugführer des Gegenverkehrs ausweichen und stieß mit der Leitplanke zusammen. Der Unfallverursacher flüchte von der Unfallstelle. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei Linz am Rhein gebeten.

