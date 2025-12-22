POL-PDNR: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Bad Hönningen (ots) - Am 22.12.25 gegen 10:30 Uhr befuhr ein Fahrzeugführer mit einem hellen PKW die B42 von Leubsdorf in Richtung Bad Hönningen. In Höhe der ersten Ausfahrt nach Bad Hönningen kam der Fahrzeugführer von seiner Fahrspur nach links ab. Um eine Kollision zu vermeiden musste ein Fahrzeugführer des Gegenverkehrs ausweichen und stieß mit der Leitplanke zusammen. Der Unfallverursacher flüchte von der ...

