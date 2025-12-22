PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Hanroth (ots)

Am späten Montagabend ereignete sich auf der L267 zwischen Puderbach und Raubach ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen kam der männliche Fahrzeugführer eines Mofas ohne Fremdeinwirkung zu Fall. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Unfallverursacher deutlich alkoholisiert war. Im Anschluss wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus
Telefon: 02634/952-0
E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
