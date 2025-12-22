PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Nachtrag Brand eines Mehrfamilienhauses in NR-Feldkirchen

Neuwied (ots)

Gegen 19:30 Uhr wurde hiesige Dienststelle darüber informiert, dass der Dachstuhl eines Mehrfamilienhaus in der Linzer Straße in NR-Feldkirchen in Vollbrand steht. Dies konnte vor Ort bestätigt werden. Die Anwohner des Hauses hatten sich bereits selbstständig aus dem Haus gerettet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden vier Personen leicht verletzt und wurden wegen des Verdachtes auf eine Rauchgasintoxikation durch den hinzugezogenen Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Löscharbeiten der Feuerwehren, sowie die Vollsperrung der B42 im besagten Bereich dauern aktuell immer noch an. Angaben zur genauen Schadenshöhe oder zur Brandursache können nicht gemacht werden. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neuwied
Reckstraße 6
56564 Neuwied
Telefon: 02631-8780
Mail: pineuwied@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

