Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Mehrere Sachbeschädigungen in und um Güllesheim

Güllesheim (ots)

Vermutlich über die Feiertage kam es im Bereich der Sporthalle in Güllesheim zu Sachbeschädigungen. Dabei wurde der Eingangsbereich der Halle und ein abgestellter Anhänger mutwillig beschädigt. Des Weiteren wurde ein Fahrplanschild des angrenzenden Busbahnhofs in Horhausen abgerissen. Zeugen die Angaben zu den Vorfällen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Straßenhaus in Verbindung zu setzten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus
Ellinger Straße 1
56587 Straßenhaus
02634 9520

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

