POL-PDNR: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Straßenhaus (ots)

In der Zeit vom 25.12.2025 bis 28.12.2025 kam es in der Raiffeisenstraße in Straßenhaus zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl. Einer oder mehrere Täter verschafften sich durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt zu einem Wohnhaus. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise, insbesondere zu Fahrzeugen und dessen Insassen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied

  • 28.12.2025 – 12:59

    POL-PDNR: Verkehrsunfall in Folge Fahrunsicherheit

    Linz am Rhein (ots) - Am Mittwochmittag (24.12.2025) erhielt die Polizeiinspektion Linz am Rhein mehrere Meldungen über einen PKW mit unsicherer Fahrweise, welcher kurze Zeit später durch eine Streifenbesatzung in der Martinusstraße festgestellt werden konnte. Das Fahrzeug war dort mit einem Grundstückszaun verunfallt. Die Beamten leiteten gegen den 69-jährigen Fahrzeugführer ein Ermittlungsverfahren ein. Gegenstand ...

    mehr
  • 27.12.2025 – 19:19

    POL-PDNR: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

    Waldbreitbach (ots) - Am 27.12.2025 kam es im Zeitraum von 13:00-15:30 Uhr auf dem öffentlichen Parkplatz in der Straße "In der Au" in Waldbreitbach zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein dort geparktes Fahrzeug beschädigt wurde. Der derzeit unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne die Feststellung seiner Person, seines Fahrzeugs und seiner Beteiligung an dem Verkehrsunfall ...

    mehr
  • 27.12.2025 – 18:13

    POL-PDNR: Mehrere Sachbeschädigungen in und um Güllesheim

    Güllesheim (ots) - Vermutlich über die Feiertage kam es im Bereich der Sporthalle in Güllesheim zu Sachbeschädigungen. Dabei wurde der Eingangsbereich der Halle und ein abgestellter Anhänger mutwillig beschädigt. Des Weiteren wurde ein Fahrplanschild des angrenzenden Busbahnhofs in Horhausen abgerissen. Zeugen die Angaben zu den Vorfällen machen können, werden ...

    mehr
